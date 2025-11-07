Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях
21:06 07.11.2025
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях
США и Венгрия находятся в настоящий момент в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между двумя странами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 07.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053560305_0:178:3173:1963_1920x0_80_0_0_489cc6ef74bcae7b0fd4b377d6aea7ca.jpg
в мире, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях

Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть главу золотого века в отношениях

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США и Венгрия находятся в настоящий момент в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между двумя странами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«
"Мы здесь, чтобы открыть новую главу (в истории - ред.) двусторонних отношений США и Венгрии... И мы находимся в хорошей позиции, чтобы открыть... главу "золотого века" между США и Венгрией", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
В миреСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
