Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США и Венгрия находятся в настоящий момент в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между двумя странами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.