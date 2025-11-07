Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу утром прибыл в Белый дом, где в скором времени запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит после переноса саммита Россия – США, который предполагалось провести в Будапеште. Венгерский премьер ранее заявлял, что главной темой переговоров с Трампом станет урегулирование конфликта на Украине, выразив надежду, что диалог в Вашингтоне поможет приблизить новый российско-американский саммит. В интервью изданию Magyar Nemzet Орбан ранее отметил, что "в американо-российских переговорах остаются один-два неурегулированных вопроса" и, если они будут решены, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, после которого возможно прекращение огня".
В тот же день в Белом доме ожидается церемония подписания меморандума о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере между США и Венгрией при участии госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Петера Сийярто. Ранее Трамп сообщал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций на поставки российской нефти, однако американский лидер подчеркнул, что пока не дал такого разрешения. Сам Орбан указывал, что Венгрия находится в "особом положении" из-за отсутствия выхода к морю и добивается послаблений по энергетическим ограничениям.
