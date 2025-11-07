Рейтинг@Mail.ru
Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
20:36 07.11.2025 (обновлено: 21:07 07.11.2025)
Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу утром прибыл в Белый дом, где в скором времени запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
сша
венгрия
будапешт
виктор орбан
дональд трамп
марко рубио
санкции в отношении россии
в мире, сша, венгрия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, марко рубио, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Марко Рубио, Санкции в отношении России
Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Белый дом, где пройдут его переговоры с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу утром прибыл в Белый дом, где в скором времени запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит после переноса саммита РоссияСША, который предполагалось провести в Будапеште. Венгерский премьер ранее заявлял, что главной темой переговоров с Трампом станет урегулирование конфликта на Украине, выразив надежду, что диалог в Вашингтоне поможет приблизить новый российско-американский саммит. В интервью изданию Magyar Nemzet Орбан ранее отметил, что "в американо-российских переговорах остаются один-два неурегулированных вопроса" и, если они будут решены, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, после которого возможно прекращение огня".
В тот же день в Белом доме ожидается церемония подписания меморандума о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере между США и Венгрией при участии госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Петера Сийярто. Ранее Трамп сообщал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций на поставки российской нефти, однако американский лидер подчеркнул, что пока не дал такого разрешения. Сам Орбан указывал, что Венгрия находится в "особом положении" из-за отсутствия выхода к морю и добивается послаблений по энергетическим ограничениям.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
18 октября, 04:30
 
