СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт - РИА Новости, 07.11.2025
15:16 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/orban-2053460899.html
СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт

Guardian: Орбан хочет, чтобы Трамп посетил Венгрию до апрельских выборов

© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : @orbanviktor
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы президент США Дональд Трамп посетил Венгрию до того, как в стране пройдут парламентские выборы в апреле, сообщил газете Guardian неназванный источник из венгерского института по зарубежной политике.
"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это самый главный приоритет", - заявил газете источник.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В правительстве Венгрии сообщили, о чем Орбан будет говорить с Трампом
Вчера, 13:56
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Сам Орбан заявлял, что Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
Вчера, 02:07
 
