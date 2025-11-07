Рейтинг@Mail.ru
13:56 07.11.2025 (обновлено: 14:23 07.11.2025)
В правительстве Венгрии сообщили, о чем Орбан будет говорить с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом не будет предлагать сделки или уступки по вопросу новых американских санкций РИА Новости, 07.11.2025
В правительстве Венгрии сообщили, о чем Орбан будет говорить с Трампом

Ковач: Орбан назвал энергетические санкции приоритетом встречи с Трампом

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом не будет предлагать сделки или уступки по вопросу новых американских санкций против энергоносителей РФ, и будет апеллировать к здравому смыслу американского лидера, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Обращаясь к предстоящей встрече с президентом Трампом, премьер-министр Орбан выделил энергетические санкции как один из главных приоритетов. Он утверждал, что санкции, направленные против российских энергоносителей, наносят непропорционально большой ущерб странам, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия... Вместо того, чтобы предлагать сделки или уступки, премьер-министр Орбан заявил, что будет апеллировать к здравому смыслу и представит ряд технических предложений по урегулированию вопроса", - написал Ковач в соцсети Х, цитируя слова Орбана в интервью радио Kossuth.
Орбан рассказал, что мешает проведению саммита Россия-США в Будапеште
Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Сам Орбан заявлял, что Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме
