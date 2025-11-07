В правительстве Венгрии сообщили, о чем Орбан будет говорить с Трампом

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом не будет предлагать сделки или уступки по вопросу новых американских санкций против энергоносителей РФ, и будет апеллировать к здравому смыслу американского лидера, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.