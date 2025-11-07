СМИ: на OpenAI подали иски из-за случаев суицида пользователей ChatGPT

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Семьи в США подали в суд на компанию OpenAI, заявив, что их родственники покончили жизнь самоубийством после общения с чат-ботом ChatGPT, сообщает газета Wall Street Journal.
"Семь исков, поданных в четверг в суды штата Калифорния, свидетельствуют, что люди впадали в бредовое состояние, иногда заканчивавшееся самоубийством, после длительных сеансов общения с чат-ботом," - говорится в сообщении издания.
Из жалоб следует, что четверо человек покончили жизнь самоубийством после того, как вступили в контакт с генеративным ИИ, отмечает газета.
По данным издания, истцы требуют компенсации в виде денежной суммы, а также изменения в работе ChatGPT. В частности, они хотят, чтобы при обсуждении способов самоубийства разговор автоматически завершался, заключает газета.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
