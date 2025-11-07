https://ria.ru/20251107/opasnost-2053334734.html
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.11.2025
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА на территории Брянской области отменили, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянская область
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Брянской области отменили опасность атаки БПЛА