В Судане чистки жителей Эль-Фашера, вероятно, продолжаются, сообщает ООН
19:35 07.11.2025 (обновлено: 20:22 07.11.2025)
В Судане чистки жителей Эль-Фашера, вероятно, продолжаются, сообщает ООН
Массовые убийства, изнасилования и этнические притеснения в занятом мятежниками Сил быстрого реагирования (СБР) суданском Эль-Фашере, вероятно, продолжаются,... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
судан
северный дарфур
оон
воз
судан
северный дарфур
в мире, судан, северный дарфур, оон, воз
В мире, Судан, Северный Дарфур, ООН, ВОЗ
ООН: В Судане массовое насилие над жителями Эль-Фашера, вероятно, продолжается

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Массовые убийства, изнасилования и этнические притеснения в занятом мятежниками Сил быстрого реагирования (СБР) суданском Эль-Фашере, вероятно, продолжаются, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Мятежники СБР заняли Эль-Фашер 26 октября, выбив из города правительственные войска Судана.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
3 ноября, 19:04
"Опасаюсь, что такие отвратительные зверства, как внесудебные казни, изнасилования и этнически мотивированное насилие, продолжаются", - цитирует слова Тюрка агентство Рейтер.
Агентство взяло комментарии у очевидцев, сумевших покинуть город. По их словам, силы СБР намеренно обстреливали мирных жителей из пулеметов, сбивали и переезжали их на своем транспорте, атаковали их дронами, похищали, забивали их до смерти, а также совершали массовые расстрелы. Очевидцы сообщили, что на отдельных улицах после налета СБР могло лежать до 40, 50 и даже 60 тел погибших. Перед этим, как утверждается, мятежники СБР проникли на военную базу близ города, покинутую суданской армией.
При этом один из командиров СБР заявил агентству, что сообщения о насилии над мирными жителями Эль-Фашера "преувеличены" армией Судана и ее союзниками, а мятежники расследуют инциденты.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразили обеспокоенность "многочисленными тревожными сообщениями" о том, что суданские мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) совершают зверства, включая внесудебные казни мирных жителей, после того как захватили контроль над значительной частью осажденного города Эль-Фашер в Северном Дарфуре и города Бара в штате Северный Кордофан.
По данным УВКПЧ, почти 2 тысячи мирных жителей погибли в Северном Дарфуре, большинство из них в Эль-Фашере, с начала этого года.
Согласно ВОЗ, более 3,7 миллиона человек в Судане голодают на фоне продолжающегося вооруженного конфликта в стране и нуждаются в срочной помощи.
Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
 
