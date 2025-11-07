Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия предупредила Фарерские острова (автономная территория Королевства Дания) о последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков, надеется, что парламент примет правильное решение и не будет нарушать действующее сотрудничество между двумя государствами в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что законопроект Фарерских островов, запрещающий судам РФ рыбачить в водах архипелага, пока не принят. Если же ограничения против России будут введены, то соглашение придется пересматривать. "И для них тоже будет не очень хорошо", - заключил он.