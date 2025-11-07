Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия предупредила Фарерские острова (автономная территория Королевства Дания) о последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков, надеется, что парламент примет правильное решение и не будет нарушать действующее сотрудничество между двумя государствами в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже.
Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.
"Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что Фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства", - сообщил Шестаков.
Он отметил, что законопроект Фарерских островов, запрещающий судам РФ рыбачить в водах архипелага, пока не принят. Если же ограничения против России будут введены, то соглашение придется пересматривать. "И для них тоже будет не очень хорошо", - заключил он.
В 2023 году Фареры уже вводили ограничения для российских рыбопромысловых судов. Тогда же Росрыболовство заявило, что внесло в правительство РФ предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий.
Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. Согласно ему, Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.
