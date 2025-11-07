Рейтинг@Mail.ru
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков - РИА Новости, 07.11.2025
07:11 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ogranicheniya-2053337656.html
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков - РИА Новости, 07.11.2025
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков
Россия предупредила Фарерские острова (автономная территория Королевства Дания) о последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков, надеется,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T07:11:00+03:00
2025-11-07T07:11:00+03:00
фарерские острова
россия
норвегия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
фарерские острова, россия, норвегия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Фарерские острова, Россия, Норвегия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков

Шестаков: РФ предупредила Фареры о последствиях введения ограничений для рыбаков

CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
Деревня Гасадалур, Фарерские острова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия предупредила Фарерские острова (автономная территория Королевства Дания) о последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков, надеется, что парламент примет правильное решение и не будет нарушать действующее сотрудничество между двумя государствами в области рыболовства, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
4 сентября, 07:14
Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.
"Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что Фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства", - сообщил Шестаков.
Он отметил, что законопроект Фарерских островов, запрещающий судам РФ рыбачить в водах архипелага, пока не принят. Если же ограничения против России будут введены, то соглашение придется пересматривать. "И для них тоже будет не очень хорошо", - заключил он.
В 2023 году Фареры уже вводили ограничения для российских рыбопромысловых судов. Тогда же Росрыболовство заявило, что внесло в правительство РФ предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий.
Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. Согласно ему, Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время сессии Портовый разворот: через Запад на Восток? на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Глава Росрыболовства рассказал о поставках лосося в магазины
4 сентября, 07:49
 
Фарерские островаРоссияНорвегияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
