Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение - РИА Новости, 07.11.2025
18:59 07.11.2025
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
Мужчине, подозреваемому в умышленном наезде на людей на французском острове Олерон 5 ноября, было официально предъявлено обвинение, сообщает в пятницу телеканал РИА Новости, 07.11.2025
в мире
ла-рошель
франция
ла-рошель
франция
в мире, ла-рошель, франция
В мире, Ла-Рошель, Франция
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение

© AP Photo / Yohan BonnetСледователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Yohan Bonnet
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон . Архивное фото
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в умышленном наезде на людей на французском острове Олерон 5 ноября, было официально предъявлено обвинение, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в суде.
"Жану Г., подозреваемому в умышленном наезде на нескольких велосипедистов и пешеходов на острове Олерон... 5 ноября, в эту пятницу было официально предъявлено обвинение", - говорится в материале.
Подозреваемый, которому предъявили обвинения, является "маргинальным" и "нелюдимым" 35-летним местным жителем, передает BFMTV. По информации телеканала, он уже несколько лет жил в одиночестве в трейлере на острове Олерон и работал рыбаком.
Правоохранители провели в отношении подозреваемого психиатрическую экспертизу, которая выявила у него "нарушение" способности рассуждать, но не ее "отстутствие", сообщает телеканал со ссылкой на прокурора Ла-Рошели Арно Лареаза.
В результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) 5 ноября были сбиты пять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д'Олерон, был задержан во время попытки сжечь свой автомобиль. Властям он был известен проблемами с алкоголем и наркотиками, однако не как потенциальный радикал. Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.
