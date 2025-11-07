Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение

Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон . Архивное фото

© AP Photo / Yohan Bonnet Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон

ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в умышленном наезде на людей на французском острове Олерон 5 ноября, было официально предъявлено обвинение, сообщает в пятницу телеканал Мужчине, подозреваемому в умышленном наезде на людей на французском острове Олерон 5 ноября, было официально предъявлено обвинение, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в суде.

"Жану Г., подозреваемому в умышленном наезде на нескольких велосипедистов и пешеходов на острове Олерон... 5 ноября, в эту пятницу было официально предъявлено обвинение", - говорится в материале.

Подозреваемый, которому предъявили обвинения, является "маргинальным" и "нелюдимым" 35-летним местным жителем, передает BFMTV. По информации телеканала, он уже несколько лет жил в одиночестве в трейлере на острове Олерон и работал рыбаком.

Правоохранители провели в отношении подозреваемого психиатрическую экспертизу, которая выявила у него "нарушение" способности рассуждать, но не ее "отстутствие", сообщает телеканал со ссылкой на прокурора Ла-Рошели Арно Лареаза.