Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение - РИА Новости, 07.11.2025
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости.
Мужчине, подозреваемому в умышленном наезде на людей на французском острове Олерон 5 ноября, было официально предъявлено обвинение, сообщает в пятницу телеканал BFMTV
со ссылкой на источник в суде.
"Жану Г., подозреваемому в умышленном наезде на нескольких велосипедистов и пешеходов на острове Олерон... 5 ноября, в эту пятницу было официально предъявлено обвинение", - говорится в материале.
Подозреваемый, которому предъявили обвинения, является "маргинальным" и "нелюдимым" 35-летним местным жителем, передает BFMTV. По информации телеканала, он уже несколько лет жил в одиночестве в трейлере на острове Олерон и работал рыбаком.
Правоохранители провели в отношении подозреваемого психиатрическую экспертизу, которая выявила у него "нарушение" способности рассуждать, но не ее "отстутствие", сообщает телеканал со ссылкой на прокурора Ла-Рошели
Арно Лареаза.
В результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) 5 ноября были сбиты пять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д'Олерон, был задержан во время попытки сжечь свой автомобиль. Властям он был известен проблемами с алкоголем и наркотиками, однако не как потенциальный радикал. Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.