ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") опубликовала видео подготовки к испытаниям нового SJ-100 ("Суперджет") с российскими двигателями ПД-8 в "бассейне" на защиту двигателей от воды.
Оно размещено в Telegram-канале компании. Испытания были проведены на аэродроме летно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском, где был смонтирован "бассейн" длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Его параметры обеспечивают глубину воды в соответствии с российскими и европейскими требованиями. В рамках испытаний самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с наполненным водой "бассейном".
"Испытания новейших авиационных двигателей на защиту от попадания воды - одни из важнейших. При эксплуатации самолета "Суперджет" взлет и посадка будут осуществляться в том числе во время дождя. Новейшие силовые установки ПД-8, созданные ОДК с применением передовых решений и технологий, показали надежную работу во время испытаний "бассейн". Двигатели в очередной раз подтвердили, что при любых условиях будет обеспечена безопасность пассажиров самолета", - рассказал заместитель директора по продажам "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Федор Миронов, его слова приведены в релизе ОАК.
Испытания проводятся в рамках программы сертификационных испытаний импортозамещенного самолета "Суперджет".
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. В сентябре в воздух поднялся и первый борт, построенный по серийным технологиям.