Рейтинг@Mail.ru
ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета" - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 07.11.2025 (обновлено: 13:06 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/oak-2053380096.html
ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета"
ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета" - РИА Новости, 07.11.2025
ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета"
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") опубликовала видео подготовки к испытаниям нового SJ-100 ("Суперджет") с российскими... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:27:00+03:00
2025-11-07T13:06:00+03:00
жуковский
комсомольск-на-амуре
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
sj-100
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053421962_0:203:3208:2008_1920x0_80_0_0_d185d01221bd4d267586dc271b596bff.jpg
жуковский
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053421962_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4ce1ab2375ae0f192d54e2c5fa199d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, sj-100
Жуковский, Комсомольск-на-Амуре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, SJ-100
ОАК показала кадры испытаний двигателей нового "Суперджета"

ОАК показала видео испытаний российских двигателей нового SJ-100

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИмпортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды
Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") опубликовала видео подготовки к испытаниям нового SJ-100 ("Суперджет") с российскими двигателями ПД-8 в "бассейне" на защиту двигателей от воды.
Оно размещено в Telegram-канале компании. Испытания были проведены на аэродроме летно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском, где был смонтирован "бассейн" длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Его параметры обеспечивают глубину воды в соответствии с российскими и европейскими требованиями. В рамках испытаний самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с наполненным водой "бассейном".
"Испытания новейших авиационных двигателей на защиту от попадания воды - одни из важнейших. При эксплуатации самолета "Суперджет" взлет и посадка будут осуществляться в том числе во время дождя. Новейшие силовые установки ПД-8, созданные ОДК с применением передовых решений и технологий, показали надежную работу во время испытаний "бассейн". Двигатели в очередной раз подтвердили, что при любых условиях будет обеспечена безопасность пассажиров самолета", - рассказал заместитель директора по продажам "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Федор Миронов, его слова приведены в релизе ОАК.
Испытания проводятся в рамках программы сертификационных испытаний импортозамещенного самолета "Суперджет".
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. В сентябре в воздух поднялся и первый борт, построенный по серийным технологиям.
 
ЖуковскийКомсомольск-на-АмуреОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Объединенная двигателестроительная корпорацияРостехSJ-100
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала