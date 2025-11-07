Рейтинг@Mail.ru
СК и МВД выясняют обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/oae-2053368589.html
СК и МВД выясняют обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ
СК и МВД выясняют обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
СК и МВД выясняют обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ
СК и МВД России взаимодействуют с представителями правоохранительных органов ОАЭ, чтобы установить обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ, сообщает Следственный... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:58:00+03:00
2025-11-07T10:58:00+03:00
происшествия
россия
оаэ
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
https://ria.ru/20251107/oae-2053367701.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543b0cfc25ca3fdff0c74f40c4a28c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, оаэ, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, ОАЭ, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК и МВД выясняют обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ

СК и МВД взаимодействуют с правоохранителями ОАЭ по делу о пропаже семейной пары

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. СК и МВД России взаимодействуют с представителями правоохранительных органов ОАЭ, чтобы установить обстоятельства пропажи семьи в ОАЭ, сообщает Следственный комитет России.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Следователями СК России во взаимодействии с представителями правоохранительных органов ОАЭ, МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится работа по раскрытию этого преступления", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ
Вчера, 10:49
 
ПроисшествияРоссияОАЭСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала