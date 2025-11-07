Рейтинг@Mail.ru
Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 07.11.2025
08:37 07.11.2025
Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма
Сотрудники УФСБ выявили в Новосибирске мужчину, публично оправдывающего в интернете теракт на железной дороге в Рязанской области со сходом вагонов, ему грозит...
происшествия, россия, рязанская область, новосибирская область, telegram
Происшествия, Россия, Рязанская область, Новосибирская область, Telegram
Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма

Жителя Новосибирска задержали за оправдание теракта на ж/д в Рязанской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ выявили в Новосибирске мужчину, публично оправдывающего в интернете теракт на железной дороге в Рязанской области со сходом вагонов, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает в пятницу УФСБ по Новосибирской области.
"Сторонник иностранной террористической организации "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ) на новостном канале в интернет-мессенджере Telegram разместил комментарии, публично оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Он поддержал совершенный по заданию украинских кураторов теракт в Рязанской области в ноябре 2023 года, результатом которого стал сход с рельс 19 грузовых вагонов. Под фотографиями с места происшествия и публикацией "Сознательные граждане в Рязанской области помогли грузовому поезду сойти с рельс" 21-летний сибиряк выразил надежду на дальнейшие теракты и предложил исполнителям не останавливаться на достигнутом", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
"Молодому человеку предъявлено обвинение. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
В УФСБ добавили, что в отношении этого же молодого человека следственный отдел УФСБ расследовал и направил в суд уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по обвинению в размещении в Telegram-канале призывов к противоправной деятельности) против представителей правоохранительных органов. Вынесение приговора ожидается в ноябре.
*Запрещенная в России террористическая организация
