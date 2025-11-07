Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма

НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ выявили в Новосибирске мужчину, публично оправдывающего в интернете теракт на железной дороге в Рязанской области со сходом вагонов, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает в пятницу УФСБ по Новосибирской области.
"Сторонник иностранной террористической организации "Легион "Свобода России"* (запрещена в РФ) на новостном канале в интернет-мессенджере Telegram разместил комментарии, публично оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Он поддержал совершенный по заданию украинских кураторов теракт в Рязанской области в ноябре 2023 года, результатом которого стал сход с рельс 19 грузовых вагонов. Под фотографиями с места происшествия и публикацией "Сознательные граждане в Рязанской области помогли грузовому поезду сойти с рельс" 21-летний сибиряк выразил надежду на дальнейшие теракты и предложил исполнителям не останавливаться на достигнутом", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
"Молодому человеку предъявлено обвинение. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
В УФСБ добавили, что в отношении этого же молодого человека следственный отдел УФСБ расследовал и направил в суд уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по обвинению в размещении в Telegram-канале призывов к противоправной деятельности) против представителей правоохранительных органов. Вынесение приговора ожидается в ноябре.
*Запрещенная в России террористическая организация
