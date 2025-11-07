Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма

НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ выявили в Новосибирске мужчину, публично оправдывающего в интернете теракт на железной дороге в Рязанской области со сходом вагонов, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает в пятницу УФСБ по Новосибирской области.

В УФСБ добавили, что в отношении этого же молодого человека следственный отдел УФСБ расследовал и направил в суд уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по обвинению в размещении в Telegram-канале призывов к противоправной деятельности) против представителей правоохранительных органов. Вынесение приговора ожидается в ноябре.