Рейтинг@Mail.ru
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 07.11.2025 (обновлено: 23:53 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/norvegiya-2053518565.html
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 07.11.2025
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась, что Осло потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из его экономической зоны в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:55:00+03:00
2025-11-07T23:53:00+03:00
в мире
норвегия
осло
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg
https://ria.ru/20251105/rosrybolovstvo-2052884280.html
https://ria.ru/20251107/ogranicheniya-2053337656.html
норвегия
осло
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_8af63a1fdb3e6fcd8e18af51034a8951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, россия, евросоюз
В мире, Норвегия, Осло, Россия, Евросоюз
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России

Осло пожаловался на возможный уход Москвы из ее зоны в Баренцевом море

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась, что Осло потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из его экономической зоны в Баренцевом море.
"Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов
5 ноября, 07:02
Она утверждает, что переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море в этом году идут с большим трудом, однако Норвегия настроена продлить договор, действовавший почти 50 лет.
ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.
В МИД России подчеркивали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без ответа.
В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе специальной сессии российско-норвежской комиссии заявил, что Москва примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в том случае, если Осло не отменит ограничения для российских компаний. Кроме того, ответные меры могут распространиться и на распределение квот на рыболовство в Баренцевом и Норвежском морях, которое будет вестись исходя из национальных интересов.
Он также отметил, что действия Норвегии могут нанести ущерб системе, выстраиваемой в течение долгого периода, которая направлена на рациональное использование водных биоресурсов.
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Фарерам сообщили о последствиях ограничений для рыбаков, заявил Шестаков
Вчера, 07:11
 
В миреНорвегияОслоРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала