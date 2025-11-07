https://ria.ru/20251107/norvegiya-2053518565.html
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 07.11.2025
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась, что Осло потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из его экономической зоны в... РИА Новости, 07.11.2025
"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России
Осло пожаловался на возможный уход Москвы из ее зоны в Баренцевом море
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась, что Осло потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из его экономической зоны в Баренцевом море.
"Если мы не придем к соглашению, Россия
сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.
Она утверждает, что переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море
в этом году идут с большим трудом, однако Норвегия
настроена продлить договор, действовавший почти 50 лет.
ЕС
20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло
вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске
.
В МИД России подчеркивали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без ответа.
В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков
в ходе специальной сессии российско-норвежской комиссии заявил, что Москва
примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в том случае, если Осло не отменит ограничения для российских компаний. Кроме того, ответные меры могут распространиться и на распределение квот на рыболовство в Баренцевом и Норвежском морях
, которое будет вестись исходя из национальных интересов.
Он также отметил, что действия Норвегии могут нанести ущерб системе, выстраиваемой в течение долгого периода, которая направлена на рациональное использование водных биоресурсов.