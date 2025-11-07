"Если не договоримся". В Норвегии забили тревогу из-за России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс пожаловалась, что Осло потеряет выгоду из-за ухода российских рыбаков из его экономической зоны в Баренцевом море.

"Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее", — заявила политик.

Она утверждает, что переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море в этом году идут с большим трудом, однако Норвегия настроена продлить договор, действовавший почти 50 лет.

ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Осло вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске

В МИД России подчеркивали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без ответа.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе специальной сессии российско-норвежской комиссии заявил, что Москва примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в том случае, если Осло не отменит ограничения для российских компаний. Кроме того, ответные меры могут распространиться и на распределение квот на рыболовство в Баренцевом и Норвежском морях , которое будет вестись исходя из национальных интересов.