Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой

ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Volkskrant

Сообщается, что авиадиспетчеры заметили дрон, пролетавший над диспетчерской вышкой, и классифицировали инцидент как потенциальную попытку шпионажа. После этого подразделения военной полиции были отправлены на авиабазу для проверки. Однако к тому моменту беспилотник уже исчез.

В управлении воздушным движением авиабазы заявили, что "безопасность полетов была под угрозой".

Военно-воздушные силы еженедельно фиксируют "огромное количество запрещенных полетов воздушных объектов", часто совершаемых любителями. Как сообщили газете два источника, в последние месяцы подозрительные дроны также были замечены на авиабазе Фолкел и в порту Флиссинген, однако правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.