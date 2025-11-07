https://ria.ru/20251107/niderlandy-2053463265.html
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой - РИА Новости, 07.11.2025
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Volkskrant.
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости.
Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Volkskrant
.
Сообщается, что авиадиспетчеры заметили дрон, пролетавший над диспетчерской вышкой, и классифицировали инцидент как потенциальную попытку шпионажа. После этого подразделения военной полиции были отправлены на авиабазу для проверки. Однако к тому моменту беспилотник уже исчез.
В управлении воздушным движением авиабазы заявили, что "безопасность полетов была под угрозой".
Военно-воздушные силы еженедельно фиксируют "огромное количество запрещенных полетов воздушных объектов", часто совершаемых любителями. Как сообщили газете два источника, в последние месяцы подозрительные дроны также были замечены на авиабазе Фолкел и в порту Флиссинген, однако правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
В сентябре телерадиовещательная корпорация NOS сообщала, что одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом
была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. Позднее выяснилось, что это был воздушный шар.