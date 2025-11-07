Рейтинг@Mail.ru
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
15:28 07.11.2025 (обновлено: 15:48 07.11.2025)
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Volkskrant. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, нидерланды, амстердам
В мире, Нидерланды, Амстердам
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой

Volkskrant: полиция Нидерландов проверяет возможное появление БПЛА над авиабазой

Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов
© AP Photo / Peter Dejong
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Королевская военная полиция Нидерландов расследует возможное появление беспилотника над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны, сообщила газета Volkskrant.
Сообщается, что авиадиспетчеры заметили дрон, пролетавший над диспетчерской вышкой, и классифицировали инцидент как потенциальную попытку шпионажа. После этого подразделения военной полиции были отправлены на авиабазу для проверки. Однако к тому моменту беспилотник уже исчез.
В управлении воздушным движением авиабазы заявили, что "безопасность полетов была под угрозой".
Военно-воздушные силы еженедельно фиксируют "огромное количество запрещенных полетов воздушных объектов", часто совершаемых любителями. Как сообщили газете два источника, в последние месяцы подозрительные дроны также были замечены на авиабазе Фолкел и в порту Флиссинген, однако правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
В сентябре телерадиовещательная корпорация NOS сообщала, что одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. Позднее выяснилось, что это был воздушный шар.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро
3 ноября, 21:10
 
