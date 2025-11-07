https://ria.ru/20251107/nauka-2053576966.html
Умер открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон
Умер открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон - РИА Новости, 07.11.2025
Умер открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон
Американский ученый Джеймс Уотсон, открывший вместе с Криком и Уилкинсом структуру ДНК, скончался в возрасте 97 лет - NYT РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:31:00+03:00
2025-11-07T23:31:00+03:00
2025-11-07T23:31:00+03:00
джеймс уотсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/97/1498529783_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_751a0bdb70b8817b0f7009ade719aca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/97/1498529783_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_d49778758f2dcbe62ba2b344d133a046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс уотсон
Умер открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон
Открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон умер в возрасте 97 лет