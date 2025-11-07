Рейтинг@Mail.ru
В Томске научили "зеленую" энергию спасать сеть от аварий
Наука
 
07:00 07.11.2025
В Томске научили "зеленую" энергию спасать сеть от аварий
россия, томск, томский политехнический университет, российские инновации, энергетика, наука, технологии
Наука, Россия, Томск, Томский политехнический университет, Российские инновации, Энергетика, Наука, Технологии, Университетская наука, Технологическое лидерство

© Фото : Пресс-служба Томского политехнического университетаМодель трехфазного инверторного преобразователя
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новое устройство для безопасного управления электросетью с участием возобновляемых источников энергии создали ученые ТПУ. По их данным, разработка поможет почти вдвое повысить надежность электросети, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечная, ветровая и геотермальная, производят энергию из природных ресурсов. Ее хранят системы накопления электрической энергии, решая проблему ее непостоянства выработки и обеспечивая стабильное энергоснабжение. При этом возобновляемые источники энергии и системы накопления электрической энергии генерируют постоянный ток, а в электрической сети, к которой они подключаются, протекает переменный ток.
Для связи генерирующего оборудования с электрической сетью применяют инверторные преобразователи. Большинство из них имеют упрощенную систему автоматического управления. Она не позволяет возобновляемым источникам участвовать в регулировании режимных параметров, что увеличивает риск аварийных ситуаций.
Ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую модель трехфазного инверторного преобразователя – устройства, которое позволит возобновляемым источникам энергии участвовать в регулировании параметров сети, с современной системой управления. Он позволяет регулировать уровень напряжения в широком диапазоне за счет имитации работы традиционной синхронной машины.
«
"Самый базовый инверторный преобразователь может регулировать амплитуду и частоту напряжения, и, следовательно, мощность и угол электропередачи, от которого зависит амплитуда и длительность колебаний режимных параметров после различных аварийных событий. Если есть возможность влиять на угол электропередачи, то и контроль качества электроснабжения улучшается", — рассказал ассистент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Павел Радько.
Однако корректной и уместной реакции на внешние возмущения можно добиться, по его словам, только связав все эти параметры общими зависимостями. В противном случае изменение этих параметров приведет к увеличению ущерба.
"Разработанная нами усложненная система управления как раз позволяет связать параметры и управлять ими для получения положительного, прогнозируемого влияния на переходные процессы в энергосистеме", — добавил ученый.
На данный момент силовые инверторы производятся в нескольких технических вариантах, а настройка их системы управления и вовсе проводится персонально под определенную конфигурацию электрической сети, в которую инвертор должен быть установлен. Предложенная разработка более адаптивна — и с точки зрения технического исполнения, и с точки зрения системы управления, т.е. она в меньшей степени нуждается в оптимизации под определенные условия.
Новый инверторный преобразователь, по данным разработчиков, позволяет значительно облегчить подключение генерирующего оборудования на базе возобновляемых источников и их эксплуатацию, а также обеспечивает возможность подключения гибридных аккумуляторных сборок к сети. По предварительным оценкам, устройство почти вдвое сократит величину отклонений режимных параметров при возмущениях.
"Частота в электрической сети России – 50 Гц. Если из-за аварии она опустится до 49 Гц, то некоторое генерирующее оборудование может отключиться. Это еще сильнее уменьшит значение частоты, из-за чего отключится еще большее количество генераторов, то есть случится каскадная авария. Чтобы избежать этого, можно включить в процесс регулирования режима возобновляемые источники энергии, которые мгновенно реагируют на аварийную ситуацию и сокращают отклонение параметров вплоть до 50%", — уточнил Радько.
По его словам, внешним возмущением можно считать и значительное увеличение нагрузки: если весь город одновременно включит чайники, нагрузка вырастет, влияя на все параметры сети. Поэтому регулирование важно не только при авариях, которые случаются относительно редко, но и при нормальном режиме работы энергосистемы.
Таким образом, надежность электросети повысится в два раза по сравнению с ситуацией, когда возобновляемые источники энергии не влияют на электрическую сеть, что характерно почти для всех солнечных и ветряных электростанциях России, добавил ученый.
«
"Уже готов экспериментальный образец устройства, разрабатывается конструкторская документация для создания опытного образца. Заинтересованность проектом уже высказали предприятия реального сектора экономики, дальнейшее сотрудничество с ними может существенно улучшить топливно-энергетический комплекс России, снизить затраты на производство электроэнергии. Получаемые нами результаты и весь проект в целом направлены на достижение целей и преодоление вызовов, обозначенных в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года", — отметил доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Руслан Уфа.
Авторы ожидают, что их разработка поможет обеспечить надежную бесшовную интеграцию разнородных объектов генерации и потребления электроэнергии на постоянном и переменном токе, а также лечь в основу создания уникальных устройств — HVDC-системы (гибкой системы передачи переменного тока) и FACTS (системы постоянного тока высокого напряжения) — высоковольтных линий электропередачи нового поколения.
Их применение будет особенно эффективно в изолированных энергосистемах, например, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере, где объемы генерации и потребления существенно меньше, а системы накопления электроэнергии с относительно небольшой емкостью вместе с разрабатываемым преобразователем окажут ощутимое влияние на качество электроснабжения, считают в ТПУ.
Исследование выполнено в рамках федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
НаукаРоссияТомскТомский политехнический университетРоссийские инновацииЭнергетикаНаукаТехнологииУниверситетская наукаТехнологическое лидерство
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала