Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе
06:30 07.11.2025 (обновлено: 12:18 07.11.2025)
Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе
НАТО не сможет победить в противостоянии с Россией, несмотря на заявления генсека альянса Марка Рютте, об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив...
в мире
россия
европа
москва
марк рютте
нато
Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе

Коммодор Джерми: НАТО не сможет победить в войне с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. НАТО не сможет победить в противостоянии с Россией, несмотря на заявления генсека альянса Марка Рютте, об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к "долгосрочной конфронтации".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США
Вчера, 03:05
"Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией, — это фантазия", — сказал он, комментируя выпад генсека в адрес Москвы.
По словам отставного военного, Россия никогда не собиралась нападать ни на одну из стран блока, а вся антироссийская риторика западных оппонентов основана исключительно на подстрекательстве, ответственность за которое никто брать на себя не хочет.
"У них (у России. — Прим. ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться", — заключил Джерми.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине рассказали, чего боится Зеленский
Вчера, 04:43
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
