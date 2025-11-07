МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. НАТО не сможет победить в противостоянии с Россией, несмотря на заявления генсека альянса Марка Рютте, об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
"Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией, — это фантазия", — сказал он, комментируя выпад генсека в адрес Москвы.
По словам отставного военного, Россия никогда не собиралась нападать ни на одну из стран блока, а вся антироссийская риторика западных оппонентов основана исключительно на подстрекательстве, ответственность за которое никто брать на себя не хочет.
"У них (у России. — Прим. ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться", — заключил Джерми.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
На Украине рассказали, чего боится Зеленский
Вчера, 04:43