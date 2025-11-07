Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о кадровых изменениях в центральном аппарате ГП - РИА Новости, 07.11.2025
16:44 07.11.2025 (обновлено: 16:56 07.11.2025)
Источник сообщил о кадровых изменениях в центральном аппарате ГП
Пять начальников управлений в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ освобождены от своих должностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.11.2025
политика, россия, генеральная прокуратура рф
Политика, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Источник сообщил о кадровых изменениях в центральном аппарате ГП

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пять начальников управлений в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ освобождены от своих должностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пять руководителей управлений в Центральном аппарате освобождены от занимаемых должностей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что свои посты оставляют начальник отдела физической защиты, руководитель информационно-аналитического управления, начальник управления кадров ЦА, старший помощник по особым поручениям генпрокурора; начальник управления службы проверок и профилактики коррупции.
Юрий Жидков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава района, нецензурно уволенный самарским губернатором, ушел в отставку
6 ноября, 22:14
 
