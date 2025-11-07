Источник сообщил о кадровых изменениях в центральном аппарате ГП

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пять начальников управлений в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ освобождены от своих должностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пять руководителей управлений в Центральном аппарате освобождены от занимаемых должностей", - сказал собеседник агентства.