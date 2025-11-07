Источник сообщил о кадровых изменениях в центральном аппарате ГП

https://ria.ru/20251107/nachalnik-2053486906.html
Пять начальников управлений в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ освобождены от своих должностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.11.2025
россия
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пять начальников управлений в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ освобождены от своих должностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пять руководителей управлений в Центральном аппарате освобождены от занимаемых должностей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что свои посты оставляют начальник отдела физической защиты, руководитель информационно-аналитического управления, начальник управления кадров ЦА, старший помощник по особым поручениям генпрокурора; начальник управления службы проверок и профилактики коррупции.