Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" задержали в Краснодаре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" из Краснодара, которая избила 14-летнюю девочку, доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщала, что группа подростков устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей, на территории микрорайона Губернский в городе Краснодаре. Одна из членов этой "банды"- 16-летняя девочка, которая избила 14-летнего ребенка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется проверка. В СУСК РФ по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).
"С целью определения степени тяжести причинённого вреда здоровью (14-летней пострадавшей - ред.) назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам ее завершения следственными органами будет дана оценка действиям несовершеннолетней правонарушительнице, которая в настоящее время доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Как уточняется в сообщении, органами прокуратуры также будет организована проверка родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.
