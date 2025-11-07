Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" задержали в Краснодаре
15:06 07.11.2025
Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" задержали в Краснодаре
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
краснодар
россия
краснодарский край
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" из Краснодара, которая избила 14-летнюю девочку, доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщала, что группа подростков устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей, на территории микрорайона Губернский в городе Краснодаре. Одна из членов этой "банды"- 16-летняя девочка, которая избила 14-летнего ребенка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется проверка. В СУСК РФ по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).
"С целью определения степени тяжести причинённого вреда здоровью (14-летней пострадавшей - ред.) назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам ее завершения следственными органами будет дана оценка действиям несовершеннолетней правонарушительнице, которая в настоящее время доставлена в территориальный отдел полиции", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Как уточняется в сообщении, органами прокуратуры также будет организована проверка родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.
ПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский край
 
 
