Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" задержали в Краснодаре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" из Краснодара, которая избила 14-летнюю девочку, доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как уточняется в сообщении, органами прокуратуры также будет организована проверка родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.