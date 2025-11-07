Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков

ПОЛОКВАНЕ (ЮАР), 7 ноя - РИА Новости. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков является риском для населения всех стран, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр прибыл в Южно-Африканскую Республику, там он принял участие во встрече министров здравоохранения G20

"Актуальной проблемой стало обсуждение и борьба с антимикробной резистентностью. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков - это риск для населения и для пациентов во всех странах", - рассказал Мурашко журналистам.

В ходе выступлений министры здравоохранения стран G20 обсуждали темы, которые касаются готовности к новым вызовам инфекционных заболеваний, климатическим изменениям.

"Хочу отметить, что неинфекционные заболевания – проблема актуальная для всех стран. Многие министры здравоохранения выражали обеспокоенность, в том числе распространением сахарного диабета, курением и многих других проблем, которые связаны с факторами риска и ухудшением состояния здоровья", - отметил Мурашко.