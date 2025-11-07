Рейтинг@Mail.ru
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 07.11.2025
17:03 07.11.2025
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков - РИА Новости, 07.11.2025
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков
Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков является риском для населения всех стран, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:03:00+03:00
2025-11-07T17:03:00+03:00
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, большая двадцатка
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Большая двадцатка
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков

Мурашко назвал неконтролируемый прием антибиотиков риском для мирового населения

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ПОЛОКВАНЕ (ЮАР), 7 ноя - РИА Новости. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков является риском для населения всех стран, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр прибыл в Южно-Африканскую Республику, там он принял участие во встрече министров здравоохранения G20.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
Вчера, 15:45
"Актуальной проблемой стало обсуждение и борьба с антимикробной резистентностью. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков - это риск для населения и для пациентов во всех странах", - рассказал Мурашко журналистам.
В ходе выступлений министры здравоохранения стран G20 обсуждали темы, которые касаются готовности к новым вызовам инфекционных заболеваний, климатическим изменениям.
"Хочу отметить, что неинфекционные заболевания – проблема актуальная для всех стран. Многие министры здравоохранения выражали обеспокоенность, в том числе распространением сахарного диабета, курением и многих других проблем, которые связаны с факторами риска и ухудшением состояния здоровья", - отметил Мурашко.
По его словам, двусторонние встречи показали заинтересованность стран к расширению контактов, уже есть конкретные планы по их реализации.
Директор Московского клинического научно-исследовательского центра Больница №52 Марьяна Лысенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Врач рассказала о будущем московской медицины
5 ноября, 07:58
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоБольшая двадцатка
 
 
