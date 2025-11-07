https://ria.ru/20251107/murashko-2053497330.html
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков
Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков является риском для населения всех стран, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.11.2025
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
большая двадцатка
россия
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Большая двадцатка
Мурашко указал на последствия неконтролируемого приема антибиотиков
ПОЛОКВАНЕ (ЮАР), 7 ноя - РИА Новости. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков является риском для населения всех стран, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр прибыл в Южно-Африканскую Республику, там он принял участие во встрече министров здравоохранения G20
.
"Актуальной проблемой стало обсуждение и борьба с антимикробной резистентностью. Широкое распространение неконтролируемого приема антибиотиков - это риск для населения и для пациентов во всех странах", - рассказал Мурашко
журналистам.
В ходе выступлений министры здравоохранения стран G20 обсуждали темы, которые касаются готовности к новым вызовам инфекционных заболеваний, климатическим изменениям.
"Хочу отметить, что неинфекционные заболевания – проблема актуальная для всех стран. Многие министры здравоохранения выражали обеспокоенность, в том числе распространением сахарного диабета, курением и многих других проблем, которые связаны с факторами риска и ухудшением состояния здоровья", - отметил Мурашко.
По его словам, двусторонние встречи показали заинтересованность стран к расширению контактов, уже есть конкретные планы по их реализации.