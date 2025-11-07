Рейтинг@Mail.ru
10:50 07.11.2025 (обновлено: 17:49 07.11.2025)
Паром Seabridge из Трабзона днем встанет на внутренний рейд для досмотра
сочи, россия, трабзон (провинция), вениамин кондратьев
Сочи, Россия, Трабзон (провинция), Вениамин Кондратьев
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, в 13.00 мск встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направится в порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
"В 13.00 паром встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда в порт", - сказал Туркменян агентству.
Разрешение на вход получено, добавил он.
Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт планировался на вечер четверга.
Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ.
Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
СочиРоссияТрабзон (провинция)Вениамин Кондратьев
 
 
