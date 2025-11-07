https://ria.ru/20251107/moskva-2053344837.html
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле - РИА Новости, 07.11.2025
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
Автомобиль на проезжей части сбил мужчину в инвалидном кресле, после чего на встречной полосе на него наехало другое авто, мужчина скончался, сообщается в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:02:00+03:00
2025-11-07T09:02:00+03:00
2025-11-07T14:47:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053365323_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_a213b27a9be68c80bc92aab3c13b72d2.jpg
https://ria.ru/20251106/dtp-2053310826.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053365323_59:0:980:691_1920x0_80_0_0_b9ae1bbff9567ad82c70498ed95c7dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух машин
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Автомобиль на проезжей части сбил мужчину в инвалидном кресле, после чего на встречной полосе на него наехало другое авто, мужчина скончался, сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома один водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля "Тойота", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина от полученных травм скончался на месте.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе дорожной аварии затруднено.