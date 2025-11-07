В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле

"По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома один водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля "Тойота", — говорится в сообщении.