В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
09:02 07.11.2025 (обновлено: 14:47 07.11.2025)
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле - РИА Новости, 07.11.2025
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле
Автомобиль на проезжей части сбил мужчину в инвалидном кресле, после чего на встречной полосе на него наехало другое авто, мужчина скончался, сообщается в... РИА Новости, 07.11.2025
москва
В Москве два автомобиля наехали на мужчину в инвалидном кресле

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Автомобиль на проезжей части сбил мужчину в инвалидном кресле, после чего на встречной полосе на него наехало другое авто, мужчина скончался, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома один водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля "Тойота", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина от полученных травм скончался на месте.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе дорожной аварии затруднено.
