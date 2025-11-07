Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение плана, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер АО "Алмаз" организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.

« "В рамках данного договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия были списаны денежные средства на сумму свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы", - рассказал источник.

Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением, уточнил он.

"В настоящее время подозреваемые задержаны. По задокументированным материалам УФСБ России по Ростовской области , следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.