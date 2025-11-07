https://ria.ru/20251107/moshennichestvo-2053572076.html
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 07.11.2025
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
Силовики задержали двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:50:00+03:00
2025-11-07T22:50:00+03:00
2025-11-07T22:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250526/arest-2019143237.html
https://ria.ru/20251103/voennyy-2052641999.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
В Ростовской области задержали двух сотрудников «Алмаза» по делу о мошенничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение плана, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер АО "Алмаз" организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.
«
"В рамках данного договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия были списаны денежные средства на сумму свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы", - рассказал источник.
Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением, уточнил он.
"В настоящее время подозреваемые задержаны. По задокументированным материалам УФСБ России
по Ростовской области
, следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.
По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.
Согласно информации на сайте АО "Алмаз", компания производит комплексные системы связи различного назначения, а также медтехнику. Среди заказчиков компании оборонные и промышленные предприятия.