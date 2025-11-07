Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/moshennichestvo-2053572076.html
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 07.11.2025
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
Силовики задержали двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:50:00+03:00
2025-11-07T22:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250526/arest-2019143237.html
https://ria.ru/20251103/voennyy-2052641999.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве

В Ростовской области задержали двух сотрудников «Алмаза» по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями ради премии за выполнение плана, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер АО "Алмаз" организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.
В Уфе арестовали директора концертного зала Башкортостан Вильдана Яруллина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Директора концертного зала "Башкортостан" арестовали
26 мая, 16:32
«
"В рамках данного договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия были списаны денежные средства на сумму свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы", - рассказал источник.
Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением, уточнил он.
"В настоящее время подозреваемые задержаны. По задокументированным материалам УФСБ России по Ростовской области, следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.
По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.
Согласно информации на сайте АО "Алмаз", компания производит комплексные системы связи различного назначения, а также медтехнику. Среди заказчиков компании оборонные и промышленные предприятия.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Нальчике военному вынесли приговор за мошенничество при получении наград
3 ноября, 15:24
 
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала