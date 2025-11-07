https://ria.ru/20251107/moldaviya-2053526173.html
Филат призвал расследовать использование помощи ЕС во время энергокризиса
Филат призвал расследовать использование помощи ЕС во время энергокризиса - РИА Новости, 07.11.2025
Филат призвал расследовать использование помощи ЕС во время энергокризиса
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат призвал новое правительство провести расследование... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:29:00+03:00
2025-11-07T18:29:00+03:00
2025-11-07T18:29:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
владимир филат
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg
https://ria.ru/20251107/oppozitsiya-2053470345.html
https://ria.ru/20251107/sanktsii-2053466472.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_8026aaacab2a141e256293366fb630d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, россия, владимир филат, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Владимир Филат, Либерально-демократическая партия Молдавии
Филат призвал расследовать использование помощи ЕС во время энергокризиса
Экс-премьер Молдавии Филат призвал расследовать использование помощи ЕС
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат призвал новое правительство провести расследование в связи с нецелевым использованием европейской помощи во время энергетического кризиса 2022–2023 годов.
С конца 2021 года Молдавия
переживала энергетический кризис, вызванный ростом цен на газ и отказом властей закупать энергоресурсы в России
. В 2022 году Европейский союз выделил Кишиневу
более 250 миллионов евро для поддержки уязвимых слоев населения и стабилизации энергосектора.
"Миллионы евро, предоставленные Европейским союзом для преодоления последствий энергетического кризиса, были растрачены, а решения, принятые в этот период, стали "настоящим ограблением" для граждан. Цена, которую заплатили люди, стала настоящим ограблением, а способ, каким были растрачены миллионы евро, предоставленные Европейским союзом, — это преступление. Перед формированием нового правительства я обратился с публичным обращением к премьер-министру Мунтяну, призвав его включить в число первоочередных задач урегулирование ситуации в энергетической сфере", - написал он в своем Telegram-канале.
Филат
добавил, что конкретные решения принимались известными лицами, и они должны понести ответственность. В качестве примера Филат сослался на недавние действия властей Румынии
, где, по его словам, проводятся расследования в энергетической сфере.
"На днях в Румынии прошли обыски в рамках уголовного расследования, касающегося сделок с электроэнергией за 2022–2023 годы. Это пример институциональной ответственности", — отметил политик, уточнив, что речь идет о расследовании, в ходе которого прокуратура Румынии проверяет сделки между компаниями одной группы, подозревая искусственное завышение цен за счет перепродаж между структурами.
"Аналогичные действия должны быть предприняты и в Молдавии. Страна в тот период платила одну из самых высоких цен на газ в регионе, а возможно, и в мире. Принятые тогда решения под предлогом "чрезвычайных обстоятельств" должны быть сегодня тщательно проанализированы и расследованы", — добавил он.
В 2023 году Молдавия в среднем покупала газ за 800 долларов за тысячу кубометров, в то время как в 2024 году - за 520 долларов за тысячу кубов.