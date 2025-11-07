Филат призвал расследовать использование помощи ЕС во время энергокризиса

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат призвал новое правительство провести расследование в связи с нецелевым использованием европейской помощи во время энергетического кризиса 2022–2023 годов.

С конца 2021 года Молдавия переживала энергетический кризис, вызванный ростом цен на газ и отказом властей закупать энергоресурсы в России . В 2022 году Европейский союз выделил Кишиневу более 250 миллионов евро для поддержки уязвимых слоев населения и стабилизации энергосектора.

"Миллионы евро, предоставленные Европейским союзом для преодоления последствий энергетического кризиса, были растрачены, а решения, принятые в этот период, стали "настоящим ограблением" для граждан. Цена, которую заплатили люди, стала настоящим ограблением, а способ, каким были растрачены миллионы евро, предоставленные Европейским союзом, — это преступление. Перед формированием нового правительства я обратился с публичным обращением к премьер-министру Мунтяну, призвав его включить в число первоочередных задач урегулирование ситуации в энергетической сфере", - написал он в своем Telegram-канале.

Филат добавил, что конкретные решения принимались известными лицами, и они должны понести ответственность. В качестве примера Филат сослался на недавние действия властей Румынии , где, по его словам, проводятся расследования в энергетической сфере.

"На днях в Румынии прошли обыски в рамках уголовного расследования, касающегося сделок с электроэнергией за 2022–2023 годы. Это пример институциональной ответственности", — отметил политик, уточнив, что речь идет о расследовании, в ходе которого прокуратура Румынии проверяет сделки между компаниями одной группы, подозревая искусственное завышение цен за счет перепродаж между структурами.

"Аналогичные действия должны быть предприняты и в Молдавии. Страна в тот период платила одну из самых высоких цен на газ в регионе, а возможно, и в мире. Принятые тогда решения под предлогом "чрезвычайных обстоятельств" должны быть сегодня тщательно проанализированы и расследованы", — добавил он.