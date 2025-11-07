Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго республики Дорин Джунгиету.
"В качестве руководителя рабочей группы, я хочу внести ясность по поводу "Лукойла", международных санкций, наложенных на компанию, и того, как Республика Молдова управляет этой ситуацией. С 21 ноября "Лукойл-Молдова" окажется в "состоянии невозможности функционирования. Компания больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина из-за санкций, введенных США. Совет по рассмотрению инвестиций отказал "Лукойлу" в продаже активов другой компании по соображениям национальной безопасности и предложил государству выкупить инфраструктуру. Крайний срок заключения сделки — 17 ноября", — говорится в распространённом для СМИ заявлении Джунгиету.
По словам министра, в Молдавии "Лукойл" владеет сетью автозаправок и является единственным частным собственником топливного склада и системы заправки самолётов в аэропорту Кишинёва. Глава минэнерого отметил, что Молдавия соблюдает санкционную политику США, но запросила исключение. "Республика Молдова присоединилась к американским санкциям. В то же время, как это сделали и другие страны ЕС, мы обратились к США с просьбой о временном исключении из санкционного режима для возможности работы компании до разрешения ситуации, чтобы поставки топлива не были нарушены, а жизнь граждан не пострадала", - подчеркнул он.