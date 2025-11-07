Рейтинг@Mail.ru
Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/moldaviya-2053463583.html
Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе
Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе - РИА Новости, 07.11.2025
Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе
Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:29:00+03:00
2025-11-07T15:29:00+03:00
в мире
сша
молдавия
кишинев
лукойл
евросоюз
gunvor group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251101/bolgarija-2052335032.html
сша
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, молдавия, кишинев, лукойл, евросоюз, gunvor group
В мире, США, Молдавия, Кишинев, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Gunvor Group
Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в Кишиневе

Молдавия предложила выкупить топливный терминал "Лукойла" в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии предложили выкупить топливную инфраструктуру "Лукойл-Молдова" в аэропорту Кишинева до 17 ноября на фоне санкций США, заявил глава минэнерго республики Дорин Джунгиету.
"В качестве руководителя рабочей группы, я хочу внести ясность по поводу "Лукойла", международных санкций, наложенных на компанию, и того, как Республика Молдова управляет этой ситуацией. С 21 ноября "Лукойл-Молдова" окажется в "состоянии невозможности функционирования. Компания больше не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина из-за санкций, введенных США. Совет по рассмотрению инвестиций отказал "Лукойлу" в продаже активов другой компании по соображениям национальной безопасности и предложил государству выкупить инфраструктуру. Крайний срок заключения сделки — 17 ноября", — говорится в распространённом для СМИ заявлении Джунгиету.
По словам министра, в Молдавии "Лукойл" владеет сетью автозаправок и является единственным частным собственником топливного склада и системы заправки самолётов в аэропорту Кишинёва. Глава минэнерого отметил, что Молдавия соблюдает санкционную политику США, но запросила исключение. "Республика Молдова присоединилась к американским санкциям. В то же время, как это сделали и другие страны ЕС, мы обратились к США с просьбой о временном исключении из санкционного режима для возможности работы компании до разрешения ситуации, чтобы поставки топлива не были нарушены, а жизнь граждан не пострадала", - подчеркнул он.
По словам Джунгиету, также продолжаются консультации с соседними странам. "Мы ведем постоянные переговоры с Болгарией и Румынией, включая Rompetrol, чтобы обеспечить поставки бензина, дизельного топлива и керосина", - добавил министр.
В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против компании "Лукойл", что привело к блокировке счетов и активов за пределами России. Попытка передачи активов швейцарской Gunvor не состоялась из-за запрета американских властей.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"
1 ноября, 15:28
 
В миреСШАМолдавияКишиневЛУКОЙЛЕвросоюзGunvor Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала