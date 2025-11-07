https://ria.ru/20251107/mo-2053416731.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
Группировка "Восток" за минувшую неделю уничтожила до 1695 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
