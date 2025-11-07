Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 07.11.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО
Группировка "Восток" за минувшую неделю уничтожила до 1695 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в зоне СВО

МО: ВСУ за неделю потеряли до 1695 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшую неделю уничтожила до 1695 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
