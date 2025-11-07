https://ria.ru/20251107/mo-2053416331.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Потери украинских войск в зоне работы российской группировки "Запад" превысили 1540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в зоне работы российской группировки "Запад" превысили 1540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ
составили свыше 1540 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" за то время нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.
Только в районе Купянска противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники, в том числе девять боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов, добавляется в сообщении.