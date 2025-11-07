Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"

Отмечается, что подразделения группировки "Запад" за то время нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

Только в районе Купянска противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники, в том числе девять боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов, добавляется в сообщении.