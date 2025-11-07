https://ria.ru/20251107/mo-2053415702.html
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР - РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" отразили атаку окруженных в районе Красноармейска, уничтожен танк Т-72, противник подавлен, сообщило в пятницу... РИА Новости, 07.11.2025
красноармейск
2025
