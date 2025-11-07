Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 07.11.2025 (обновлено: 12:45 07.11.2025)
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" отразили атаку окруженных в районе Красноармейска, уничтожен танк Т-72, противник подавлен, сообщило в пятницу... РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР

МО: ВС России отразили атаку окруженных в районе Красноармейска боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили атаку окруженных в районе Красноармейска, уничтожен танк Т-72, противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
