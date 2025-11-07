Рейтинг@Mail.ru
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве - РИА Новости, 07.11.2025
20:01 07.11.2025 (обновлено: 20:25 07.11.2025)
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве
Министерство обороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве, следует из внесенного военным ведомством проекта правительственного... РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Здание Министерства обороны
Здание Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министерство обороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве, следует из внесенного военным ведомством проекта правительственного документа.
"Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве абзацем следующего содержания: "Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации", — говорится в документе.
Резервисты принимают воинскую присягу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов
5 ноября, 19:04
Организация и проведение таких сборов при этом возлагается на Минобороны.
Во вторник Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
При этом на них будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, проходящих военные сборы.
Вооруженные силы РФ. Архив - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Генштаб рассказал о социальных гарантиях и компенсациях для резервистов
22 октября, 12:49
Как пояснял ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Они не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц.
Цимлянский также подчеркивал, что направлять резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будут на основании указа президента. По его словам, закон не затрагивает всех россиян и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет: их не привлекут к участию в спецоперации.
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
22 октября, 12:45
 
