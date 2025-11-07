https://ria.ru/20251107/minoborony-2053548049.html
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве
Министерство обороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве, следует из внесенного военным ведомством проекта правительственного... РИА Новости, 07.11.2025
россия
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Министерство обороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве, следует из внесенного военным ведомством проекта
правительственного документа.
"Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве абзацем следующего содержания: "Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации", — говорится в документе.
Организация и проведение таких сборов при этом возлагается на Минобороны.
Во вторник Верховный главнокомандующий Владимир Путин
подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
При этом на них будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, проходящих военные сборы.
Как пояснял ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России
, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Они не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц.
Цимлянский также подчеркивал, что направлять резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будут на основании указа президента. По его словам, закон не затрагивает всех россиян и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет: их не привлекут к участию в спецоперации.