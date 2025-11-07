Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве

"Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве абзацем следующего содержания: "Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Цимлянский также подчеркивал, что направлять резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будут на основании указа президента. По его словам, закон не затрагивает всех россиян и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет: их не привлекут к участию в спецоперации.