Минобороны рассказало о важности освобождения Успеновки Запорожской области

"Успеновка — второй по численности и значимости населённый пункт в Гуляйпольском районе, крупнейший на Успеновском плацдарме. Посёлок протянулся вдоль реки Янчур более чем на пять километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", - уточнили в российском ведомстве.