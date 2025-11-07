Минобороны рассказало о важности освобождения Успеновки Запорожской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Освобождённая в Запорожской области Успеновка была одним из ключевых и наиболее укреплённых узлов обороны ВСУ на левом берегу реки Янчур, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населённого пункта ведомство сообщило ранее в пятницу.
"Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" успешно завершили освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области – один из ключевых и наиболее укреплённых узлов обороны противника на левобережье реки Янчур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Янчур прикрывает Успеновку с северо-востока, это значительно осложняло действия наступающих подразделений. Несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, российские штурмовики действовали решительно и слаженно, выполнили поставленную задачу в кратчайший срок, подчеркнули в МО РФ.
"Успеновка — второй по численности и значимости населённый пункт в Гуляйпольском районе, крупнейший на Успеновском плацдарме. Посёлок протянулся вдоль реки Янчур более чем на пять километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", - уточнили в российском ведомстве.
