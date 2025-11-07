Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем - РИА Новости, 07.11.2025
14:24 07.11.2025
В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем
В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем - РИА Новости, 07.11.2025
В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем
Настоящий спектакль разыгрывается вокруг темы вступления Украины в ЕС, она безнадежно далека от стандартных требований к присоединению, заявила официальный... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
украина
киев
россия
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз
В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем

Захарова: вокруг темы вступления Украины в ЕС разыгрывается настоящий спектакль

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Настоящий спектакль разыгрывается вокруг темы вступления Украины в ЕС, она безнадежно далека от стандартных требований к присоединению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы все, все международное сообщество, становимся свидетелями, правда кто-то и соучастниками, настоящего спектакля, который разыгрывается Брюсселем, его отдельными странами и киевским режимом в контексте неких интеграционных стремлений Украины", - сказала она в ходе брифинга.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Вчера, 09:37
Как отмечает Захарова, в Евросоюзе рапортуют о прогрессе Украины на пути в ЕС, однако замалчиваемая правда состоит в том, что Киев безнадежно далек от стандартных требований ко вступлению и едва ли будет готов в обозримом будущем.
"Сколько бы в Брюсселе не пытались приписать Украине некие успехи на пути к членству в Европейском союзе, создать хотя бы пристойную декорацию все равно не получается, потому что есть реальные показатели", - подчеркнула она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе
6 ноября, 22:07
 
В миреУкраинаКиевРоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
