В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Настоящий спектакль разыгрывается вокруг темы вступления Украины в ЕС, она безнадежно далека от стандартных требований к присоединению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы все, все международное сообщество, становимся свидетелями, правда кто-то и соучастниками, настоящего спектакля, который разыгрывается Брюсселем, его отдельными странами и киевским режимом в контексте неких интеграционных стремлений Украины", - сказала она в ходе брифинга.
"Сколько бы в Брюсселе не пытались приписать Украине некие успехи на пути к членству в Европейском союзе, создать хотя бы пристойную декорацию все равно не получается, потому что есть реальные показатели", - подчеркнула она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
