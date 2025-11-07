В МИД назвали тему вступления Украины в Евросоюз настоящим спектаклем

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Настоящий спектакль разыгрывается вокруг темы вступления Украины в ЕС, она безнадежно далека от стандартных требований к присоединению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько бы в Брюсселе не пытались приписать Украине некие успехи на пути к членству в Европейском союзе, создать хотя бы пристойную декорацию все равно не получается, потому что есть реальные показатели", - подчеркнула она.