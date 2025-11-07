https://ria.ru/20251107/mid-2053436885.html
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям - РИА Новости, 07.11.2025
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям
Российский МИД приступил к выполнению поручений руководства, о которых шла речь на совещании Совбеза по ядерным испытаниям, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:43:00+03:00
2025-11-07T13:43:00+03:00
2025-11-07T13:43:00+03:00
безопасность
россия
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251107/rossija-2053421782.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, мария захарова
Безопасность, Россия, Москва, Мария Захарова
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям
МИД приступил к выполнению поручений по итогам совещания по ядерным испытаниям