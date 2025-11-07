Рейтинг@Mail.ru
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям - РИА Новости, 07.11.2025
13:43 07.11.2025
МИД приступил к выполнению поручений по ядерным испытаниям
Российский МИД приступил к выполнению поручений руководства, о которых шла речь на совещании Совбеза по ядерным испытаниям, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 07.11.2025
безопасность
россия
москва
мария захарова
безопасность, россия, москва, мария захарова
Безопасность, Россия, Москва, Мария Захарова
МОСКВА, 7 ноя - Новости. Российский МИД приступил к выполнению поручений руководства, о которых шла речь на совещании Совбеза по ядерным испытаниям, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На днях состоявшееся заседание Совета безопасности России и прозвучавшее там поручение президента также могут являться ответом на ваш вопрос. Соответствующие поручения МИД получены и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны", - сказала она на брифинге. Каких- либо деталей к сказанному Захарова не добавила.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере, заявила Захарова
Мария Захарова
 
 
