Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. РФ считает, что любая эскалация ситуации в регионе Карибского бассейна приведет только к еще большим проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прямая агрессия приведет к ухудшению ситуации, а не "к разрешению тех проблемных вопросов, которые имеют все возможности быть урегулированы юридическим, дипломатическим способом в рамках правового поля".