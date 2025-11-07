Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне
13:25 07.11.2025
Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне
Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне - РИА Новости, 07.11.2025
Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне
в мире, сша, россия, карибский бассейн, мария захарова, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Россия, Карибский бассейн, Мария Захарова, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Захарова призвала не допустить эскалации в Карибском бассейне

Захарова: любая эскалация в Карибском бассейне приведет к большим проблемам

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. РФ считает, что любая эскалация ситуации в регионе Карибского бассейна приведет только к еще большим проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета Washington Post ранее сообщила, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных.
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
1 ноября, 22:04
"Это должны комментировать официальные представители американских властей. Я видела, что пошли какие-то опровержения, но в первую очередь надо оперировать их официальной позицией. Наш подход к ситуации в регионе, мы давали оценки неоднократно. Любая эскалация приведет лишь к большим проблемам", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, прямая агрессия приведет к ухудшению ситуации, а не "к разрешению тех проблемных вопросов, которые имеют все возможности быть урегулированы юридическим, дипломатическим способом в рамках правового поля".
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлыкатеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлысочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море
Вчера, 06:27
 
В мире, США, Россия, Карибский бассейн, Мария Захарова, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
 
 
