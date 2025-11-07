Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я отказываюсь даже обсуждать не только возможность, а вообще как тему, что российские солдаты, которые исторически отдавали свое сердце во всех смыслах этого слова, отдавая жизнь свою или признаваясь в любви и верности сербским братьям, будут поражены или убиты сербскими же вооружениями, боеприпасами, снарядами", - заключила она.