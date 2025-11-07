https://ria.ru/20251107/mid-2053429217.html
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
Захарова: Москва надеется, что Белград не будет поставлять оружие Украине
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что Белград
будет неукоснительно придерживаться данных обещаний", - сказала она в ходе брифинга, комментируя заявления президента Сербии Александра Вучича
о продаже боеприпасов в ЕС
.
Как отметила Захарова
, сербский лидер делает одни заявления, находясь в Москве
, и совсем другие в иных регионах, из чего складывается ощущение, что в Сербии может быть еще один президент Вучич.
"Мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заявления, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину
, чтобы Киев
не мог использовать ее против наших военнослужащих", - подчеркнула она.
При этом Захарова напомнила, что российские военнослужащие неоднократно приходили на помощь к дружескому сербскому народу.
"Я отказываюсь даже обсуждать не только возможность, а вообще как тему, что российские солдаты, которые исторически отдавали свое сердце во всех смыслах этого слова, отдавая жизнь свою или признаваясь в любви и верности сербским братьям, будут поражены или убиты сербскими же вооружениями, боеприпасами, снарядами", - заключила она.
Служба внешней разведки (СВР
) РФ
ранее сообщала о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.