Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.11.2025
13:23 07.11.2025
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что Белград будет неукоснительно придерживаться данных обещаний", - сказала она в ходе брифинга, комментируя заявления президента Сербии Александра Вучича о продаже боеприпасов в ЕС.
Как отметила Захарова, сербский лидер делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах, из чего складывается ощущение, что в Сербии может быть еще один президент Вучич.
"Мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заявления, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих", - подчеркнула она.
При этом Захарова напомнила, что российские военнослужащие неоднократно приходили на помощь к дружескому сербскому народу.
"Я отказываюсь даже обсуждать не только возможность, а вообще как тему, что российские солдаты, которые исторически отдавали свое сердце во всех смыслах этого слова, отдавая жизнь свою или признаваясь в любви и верности сербским братьям, будут поражены или убиты сербскими же вооружениями, боеприпасами, снарядами", - заключила она.
Служба внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщала о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
