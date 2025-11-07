https://ria.ru/20251107/mid-2053427073.html
В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях
В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях - РИА Новости, 07.11.2025
В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях
Заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и власти США должны их прояснить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
Захарова назвала заявления США о ядерных испытаниях противоречивыми
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и власти США должны их прояснить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сохраняется возникший у многих, в том числе в самих США
, закономерный вопрос: имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия или в Вашингтоне
действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев, которые были инициированы на период до вступления данного договора в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США. На эти вопросы должны были бы ответить представители США", - сказала Захарова
на брифинге.
Она отметила, что если речь идет о возобновлении натурных испытаний, то это "создаст негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию".
"Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми и, конечно, подоплека должна быть прояснена", - добавила Захарова.