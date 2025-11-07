Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях
13:16 07.11.2025
В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях
Заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и власти США должны их прояснить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
мария захарова
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
вашингтон (штат)
сша
россия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и власти США должны их прояснить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сохраняется возникший у многих, в том числе в самих США, закономерный вопрос: имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия или в Вашингтоне действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев, которые были инициированы на период до вступления данного договора в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США. На эти вопросы должны были бы ответить представители США", - сказала Захарова на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
Вчера, 09:26
Она отметила, что если речь идет о возобновлении натурных испытаний, то это "создаст негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию".
"Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми и, конечно, подоплека должна быть прояснена", - добавила Захарова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков
30 октября, 13:40
 
