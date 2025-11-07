В МИД прокомментировали заявления США о ядерных испытаниях

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и власти США должны их прояснить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сохраняется возникший у многих, в том числе в самих США , закономерный вопрос: имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия или в Вашингтоне действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов вразрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содержанием соответствующих национальных мораториев, которые были инициированы на период до вступления данного договора в силу всеми странами ядерной пятерки, включая США. На эти вопросы должны были бы ответить представители США", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что если речь идет о возобновлении натурных испытаний, то это "создаст негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию".