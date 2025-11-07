Рейтинг@Mail.ru
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил немцев - РИА Новости, 07.11.2025
22:25 07.11.2025
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил немцев
"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил немцев
в мире
германия
европа
россия
фридрих мерц
нато
германия
европа
россия
В мире, Германия, Европа, Россия, Фридрих Мерц, НАТО

"Русские придут пешком": дерзкий призыв Мерца возмутил немцев

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели издания Die Welt высмеяли дерзкий призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить процесс укрепления обороноспособности страны из-за "российской угрозы".
"Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться", — написал один из комментаторов.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже завтра". В Германии выступили с провокационным заявлением о России
Вчера, 16:48
"Прежде всего нужны солдаты" — конечно, в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат "Бабах!" — поддержал другой.
"Уважаемый Фридрих Мерц, возможно, сначала следует в срочном порядке выяснить, почему бундесвер больше не способен защищать страну, и, прежде всего, какие политики несут за это ответственность", — поделился мнением еще один из пользователей.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Финляндии сделали внезапное предложение по России
Вчера, 19:59
"Канцлер, похоже, действительно верит, что русские придут сюда пешком. Как можно быть настолько наивным?" — поразились читатели.
Ранее издание Welt сообщило, что Фридрих Мерц на конференции бундесвера призвал к радикальному изменению менталитета и ускорению темпов укрепления обороноспособности Германии на фоне истерии в Европе из-за якобы российской угрозы. Он уточнил, что для увеличения боеспособности бундесвера нужны не танки и самолеты, а солдаты, поэтому ключевым элементом должен стать новый закон о воинской обязанности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Это привилегия". Каллас сделала заявление о России
Вчера, 14:46
В миреГерманияЕвропаРоссияФридрих МерцНАТО
 
 
