Новый мэр Нью-Йорка ничего не изменит, считает американский блогер

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка демократический социалист Зохран Мамдани вряд ли что-то изменит в городе, он просто "сменил караул", выразил мнение в беседе с РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл.
"Мамдани поддерживает семья Соросов, он получил одобрение от (экс-президента США - ред,) Барака Обамы и всей партийной номенклатуры Демократической партии. Так что ничего не изменится. Это просто смена караула - старая гвардия уступает место новой", - сказал Хинкл агентству.
Он подчеркнул, что его взгляды на американскую внешнюю политику не имеют особого значения, потому что он "всего-навсего" мэр Нью-Йорка. "Может быть, он меньше поддерживает Израиль, чем предыдущий мэр, но это не имеет абсолютно никакого значения с точки зрения того, как будет работать Нью-Йорк", - отметил блогер.
По мнению Хинкла, Нью-Йорк - это город, в котором кишит уровень преступности - повсюду наркотики и преступники, а также серьезный жилищный кризис.
Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.