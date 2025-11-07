Новый мэр Нью-Йорка ничего не изменит, считает американский блогер

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка демократический социалист Зохран Мамдани вряд ли что-то изменит в городе, он просто "сменил караул", выразил мнение в беседе с РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл.