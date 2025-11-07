https://ria.ru/20251107/mchs-2053568948.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:22:00+03:00
2025-11-07T22:22:00+03:00
2025-11-07T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
