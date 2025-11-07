Рейтинг@Mail.ru
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:52 07.11.2025 (обновлено: 10:12 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/mars-2053324484.html
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году - РИА Новости, 07.11.2025
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году
Американская компания SpaceX не готова запустить беспилотную миссию на Марс в 2026 году, это нереалистичные сроки, заявил РИА Новости академик Российской... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:52:00+03:00
2025-11-07T10:12:00+03:00
наука
марс
россия
сша
джаред айзекман
александр железняков
иван моисеев
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053360012_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_dbe407c6a999d4b91373360ff6968682.jpg
https://ria.ru/20251012/mars-2047776285.html
https://ria.ru/20251001/mask-2045612942.html
марс
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053360012_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea986bf73a315b738792c2ec4499e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, россия, сша, джаред айзекман, александр железняков, иван моисеев, spacex, наса
Наука, Марс, Россия, США, Джаред Айзекман, Александр Железняков, Иван Моисеев, SpaceX, НАСА
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году

Академик Железняков: миссия SpaceX на Марс в 2026 году невозможна

© Getty Images / Loren ElliottПрототип космического корабля SpaceX Starship на космодроме в штате Техас
Прототип космического корабля SpaceX Starship на космодроме в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Loren Elliott
Прототип космического корабля SpaceX Starship на космодроме в штате Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Американская компания SpaceX не готова запустить беспилотную миссию на Марс в 2026 году, это нереалистичные сроки, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы космического агентства НАСА миллиардер Джаред Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс уже в 2026 году, назвав американскую компанию SpaceX одной из тех, кто может это сделать, ранее сообщило агентство Блумберг.
Марс - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ученый рассказал о рисках для пилотируемых миссий на Марс
12 октября, 09:21
"Я считаю, что эта дата нереальна, потому что Айзекман, также как и (Илон. — Прим. Ред.) Маск, ориентировались на эксплуатацию корабля Starship и возможность с его помощью запустить миссию к Марсу, но, так как это откладывается и еще не понятно, как будут проходить испытания в следующем году - 2026 год является нереальным сроком", — сказал Железняков.
По словам Железнякова, в этом вопросе нужно соблюдать хронологию, так как речь идет о сроке, который указан в проекте "Афина" — документе, который Айзекман подготовил в начале нынешнего года. В нем он слишком оптимистично смотрел в будущее, поэтому и назвал 2026 год.
С ним согласен научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
"Это абсолютно невозможно. Если говорить о SpaceX. Здесь имеется в виду, конечно, полет Starship, он еще не готов для такого полета, он вокруг Земли не летал, а посадка на Марс – это очень сложная задача, которая требует несколько лет отработки такого аппарата. Работы такого рода не проводились, если не считать теории. Это совершенно невозможно", — сказал он.
Моисеев добавил, что сегодня общество некритично относится к заявлениям деятелей космической сферы.
"Очень многие космические проекты строятся по такому принципу – сегодня заявил, а завтра никто не проверит. В последнее время часто заявления далеки от действительности", — отметил эксперт.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе
1 октября, 13:29
 
НаукаМарсРоссияСШАДжаред АйзекманАлександр ЖелезняковИван МоисеевSpaceXНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала