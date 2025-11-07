В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году

По словам Железнякова, в этом вопросе нужно соблюдать хронологию, так как речь идет о сроке, который указан в проекте "Афина" — документе, который Айзекман подготовил в начале нынешнего года. В нем он слишком оптимистично смотрел в будущее, поэтому и назвал 2026 год.