В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Американская компания SpaceX не готова запустить беспилотную миссию на Марс в 2026 году, это нереалистичные сроки, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы космического агентства НАСА миллиардер Джаред Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс уже в 2026 году, назвав американскую компанию SpaceX одной из тех, кто может это сделать, ранее сообщило агентство Блумберг.
"Я считаю, что эта дата нереальна, потому что Айзекман, также как и (Илон. — Прим. Ред.) Маск, ориентировались на эксплуатацию корабля Starship и возможность с его помощью запустить миссию к Марсу, но, так как это откладывается и еще не понятно, как будут проходить испытания в следующем году - 2026 год является нереальным сроком", — сказал Железняков.
По словам Железнякова, в этом вопросе нужно соблюдать хронологию, так как речь идет о сроке, который указан в проекте "Афина" — документе, который Айзекман подготовил в начале нынешнего года. В нем он слишком оптимистично смотрел в будущее, поэтому и назвал 2026 год.
С ним согласен научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
"Это абсолютно невозможно. Если говорить о SpaceX. Здесь имеется в виду, конечно, полет Starship, он еще не готов для такого полета, он вокруг Земли не летал, а посадка на Марс – это очень сложная задача, которая требует несколько лет отработки такого аппарата. Работы такого рода не проводились, если не считать теории. Это совершенно невозможно", — сказал он.
Моисеев добавил, что сегодня общество некритично относится к заявлениям деятелей космической сферы.
"Очень многие космические проекты строятся по такому принципу – сегодня заявил, а завтра никто не проверит. В последнее время часто заявления далеки от действительности", — отметил эксперт.
