Т-Инвестиции подвели итоги образовательного марафона Trading boost camp

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Образовательный марафон Т-Инвестиций для трейдеров в России Trading boost camp собрал 80 тысяч участников и стал одним из крупнейших подобных проектов в России, сообщает Т-Банк.

"Участниками марафона стали как активные трейдеры, совершающие сделки почти ежедневно, так и новички, которые только пробуют торговать. Мы помогали им преодолеть самые частые барьеры — страх, неуверенность, нехватку знаний и системы в торговле. Trading boost camp стал уникальным сообществом, где каждый смог поучиться у сильнейших — и сразу же применить знания в реальных сделках. Проект формирует культуру осознанного трейдинга и помогает расширить инвестиционный рынок в России, способствуя росту его капитализации", - приводится в сообщении комментарий руководителя направления по развитию трейдерского сегмента Т-Инвестиций Евгения Грушецкого.