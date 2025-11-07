Рейтинг@Mail.ru
12:19 07.11.2025
Т-Инвестиции подвели итоги образовательного марафона Trading boost camp
Т-Инвестиции подвели итоги образовательного марафона Trading boost camp
Т-Инвестиции подвели итоги образовательного марафона Trading boost camp

В марафоне для трейдеров Т-Инвестиций приняли участие 80 тысяч человек

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Образовательный марафон Т-Инвестиций для трейдеров в России Trading boost camp собрал 80 тысяч участников и стал одним из крупнейших подобных проектов в России, сообщает Т-Банк.
Марафон объединил обучение трейдингу, практику, обмен опытом и общение в сообществе Trading boost camp. Под руководством 14 практикующих трейдеров участники изучали рабочие торговые стратегии, разбирали сделки и сложные финансовые инструменты, выполняли практические задания.
Trading boost camp проходит в рамках масштабного проекта Т-Инвестиций "Осень трейдинга", который также включает соревнование среди частных инвесторов — Российский инвестиционный чемпионат (РИЧ-2025) и тематические инвестиционные турниры - РИЧ Спринты.
"Участниками марафона стали как активные трейдеры, совершающие сделки почти ежедневно, так и новички, которые только пробуют торговать. Мы помогали им преодолеть самые частые барьеры — страх, неуверенность, нехватку знаний и системы в торговле. Trading boost camp стал уникальным сообществом, где каждый смог поучиться у сильнейших — и сразу же применить знания в реальных сделках. Проект формирует культуру осознанного трейдинга и помогает расширить инвестиционный рынок в России, способствуя росту его капитализации", - приводится в сообщении комментарий руководителя направления по развитию трейдерского сегмента Т-Инвестиций Евгения Грушецкого.
 
