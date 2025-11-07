В Люберцах пресекли подготовку к теракту

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подготовку к теракту пресекли в подмосковных Люберцах, агент украинских спецслужб должен был передать взрывчатку в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как предварительно установлено правоохранителями, злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам. Отмечается, что по указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области , где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и таким же образом, через тайник, передать, в процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ФСБ России задержали 27-летнего жителя Волоколамска . Он подозревается в приготовлении к террористическому акту", - сказала Волк , чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа"

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.