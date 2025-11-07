https://ria.ru/20251107/lyubertsy-2053368941.html
В Люберцах пресекли подготовку к теракту
В Люберцах пресекли подготовку к теракту - РИА Новости, 07.11.2025
В Люберцах пресекли подготовку к теракту
Подготовку к теракту пресекли в подмосковных Люберцах, агент украинских спецслужб должен был передать взрывчатку в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:01:00+03:00
2025-11-07T11:01:00+03:00
2025-11-07T11:01:00+03:00
происшествия
россия
люберцы
москва
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251106/rassledovanie-2053106042.html
россия
люберцы
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, люберцы, москва, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Люберцы, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Люберцах пресекли подготовку к теракту
В Люберцах задержали агента украинских спецслужб за подготовку теракта
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подготовку к теракту пресекли в подмосковных Люберцах, агент украинских спецслужб должен был передать взрывчатку в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как предварительно установлено правоохранителями, злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам. Отмечается, что по указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области
, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве
и таким же образом, через тайник, передать, в процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ФСБ России
задержали 27-летнего жителя Волоколамска
. Он подозревается в приготовлении к террористическому акту", - сказала Волк
, чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа"
.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного", - добавила официальный представитель МВД РФ.