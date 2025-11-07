Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко в пятницу два часа колол дрова - РИА Новости, 07.11.2025
22:47 07.11.2025 (обновлено: 23:32 07.11.2025)
Лукашенко в пятницу два часа колол дрова
Лукашенко в пятницу два часа колол дрова - РИА Новости, 07.11.2025
Лукашенко в пятницу два часа колол дрова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко два часа в пятницу вечером колол дрова, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:47:00+03:00
2025-11-07T23:32:00+03:00
в мире
гомельская область
белоруссия
украина
александр лукашенко
гомельская область
белоруссия
украина
в мире, гомельская область, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Гомельская область, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко в пятницу два часа колол дрова

Лукашенко два часа колол дрова после командировки на участке украинской границы

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко рубит дрова. Кадр видео
Александр Лукашенко рубит дрова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко рубит дрова. Кадр видео
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко два часа в пятницу вечером колол дрова, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, Первый (Лукашенко - ред.) сегодня вечером… рубил два часа", - говорится в сообщении.
Telegram-канал опубликовал соответствующее видео.
Поясняется, что Лукашенко колол дрова в знак солидарности с участниками прошедшего в пятницу под Минском чемпионата по колке дров среди СМИ. В предыдущие годы Лукашенко посещал этот чемпионат и давал мастер-класс по колке дров, а в этом году 7 ноября президент провел в командировке в Гомельской области, которая граничит с Украиной. В пятницу Лукашенко посещал Житковичский район, а накануне в Мозыре (также Гомельская область - ред.) принял участие в церемонии открытия обновленного моста через Припять.
