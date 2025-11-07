Лукашенко в пятницу два часа колол дрова

МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко два часа в пятницу вечером колол дрова, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, Первый (Лукашенко - ред.) сегодня вечером… рубил два часа", - говорится в сообщении.
Telegram-канал опубликовал соответствующее видео.
Поясняется, что Лукашенко колол дрова в знак солидарности с участниками прошедшего в пятницу под Минском чемпионата по колке дров среди СМИ. В предыдущие годы Лукашенко посещал этот чемпионат и давал мастер-класс по колке дров, а в этом году 7 ноября президент провел в командировке в Гомельской области, которая граничит с Украиной. В пятницу Лукашенко посещал Житковичский район, а накануне в Мозыре (также Гомельская область - ред.) принял участие в церемонии открытия обновленного моста через Припять.
