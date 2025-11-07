Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой - РИА Новости, 07.11.2025
19:38 07.11.2025 (обновлено: 19:46 07.11.2025)
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой
в мире, белоруссия, литва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Литва, Александр Лукашенко
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад главы Госпогранкомитета Константина Молостова, дал указания по действиям пограничников на границе с Литвой, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Доклад президенту председателя Госпогранкомитета состоялся только что. Главная тема - ситуация на белорусско-литовской границе", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. "В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы", - говорится в сообщении.
В конце октября правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры
