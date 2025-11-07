Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой

МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад главы Госпогранкомитета Константина Молостова, дал указания по действиям пограничников на границе с Литвой, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Доклад президенту председателя Госпогранкомитета состоялся только что. Главная тема - ситуация на белорусско-литовской границе", - говорится в сообщении.
В конце октября правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.