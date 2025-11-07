https://ria.ru/20251107/ljudi-2053498650.html
Около 200 человек эвакуировали из здания на западе Москвы
Около 200 человек эвакуировали из здания на западе Москвы - РИА Новости, 07.11.2025
Около 200 человек эвакуировали из здания на западе Москвы
Около 200 человек эвакуировали из производственного здания на Бережковской набережной на западе Москвы после возгорания, пожар уже потушен, рассказал РИА... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:05:00+03:00
2025-11-07T16:05:00+03:00
2025-11-07T18:18:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053470889_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5a489e8aa78e68c9db81de10a3914515.jpg
Около 200 человек эвакуировали из здания на западе Москвы
Около 200 человек эвакуировали из производственного здания на западе Москвы