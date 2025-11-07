В Литве вице-министр культуры ушел в отставку из-за поездки в Россию

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас, подвергшийся критике за посещение России после 2014 года, подал в отставку, передает агентство ELTA.

"Сегодня я принял решение уйти с должности вице-министра культуры", - приводит агентство слова Брокаса из его публикации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Брокас объяснил свою отставку распространением спекуляций о его личной жизни, назвав их атакой, направленной против него лично и против идеи культуры, говорится в сообщении.

После назначения на должность Брокас подвергся критике из-за поездки в Россию после воссоединения с ней Крыма в 2014 году, подчеркивает агентство. ELTA отметило, что ранее Брокас ответил на обвинения заявлением о том, что неоднократное посещал Россию для съемок в фильме, который критикует российскую власть.

По данным агентства, премьер-министр страны Инга Ругинене в начале недели заявила, что не получала от спецслужб никаких негативных сведений по поводу Брокаса.

Ранее министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс ушел в отставку из-за отказа ответить на вопрос "Чей Крым".

Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине . На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".