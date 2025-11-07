Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 07.11.2025
Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ
Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска в Харьковской области от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, заявил командир штурмового отряда 121-го РИА Новости, 07.11.2025
Боец с позывным "Лаврик" о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ

Лаврик: российские военные уверенно и спокойно зачищают Купянск от ВСУ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зачистка Купянска в Харьковской области от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами", - сказал Лаврик в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
