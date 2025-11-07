Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зачистка Купянска в Харьковской области от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.