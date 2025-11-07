https://ria.ru/20251107/kupyansk-2053345615.html
Командир штурмового отряда ВС России рассказал о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска в Харьковской области от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, заявил командир штурмового отряда 121-го РИА Новости, 07.11.2025
харьковская область
Боец с позывным "Лаврик" о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
