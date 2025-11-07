https://ria.ru/20251107/kupjansk-2053344982.html
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске
Расчёты беспилотников ВС РФ сожгли три пикапа с украинскими боевиками в западной части Купянска, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
