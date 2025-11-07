Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kupjansk-2053344982.html
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске - РИА Новости, 07.11.2025
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске
Расчёты беспилотников ВС РФ сожгли три пикапа с украинскими боевиками в западной части Купянска, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:02:00+03:00
2025-11-07T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0ca6f6639a5fc34702169a8c245c2a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Российские БПЛА сожгли три украинских пикапа в Купянске

Российские БПЛА сожгли три пикапа с украинскими боевиками в Купянске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Расчёты беспилотников ВС РФ сожгли три пикапа с украинскими боевиками в западной части Купянска, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".
"Очень хорошо нам помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками", - сказал "Лаврик".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала