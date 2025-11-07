СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли проявить реальное милосердие и посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке, возведенный в память о погибших детях от вооруженной агрессии Украины.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину
6 ноября, 16:48
"Подобные поездки делаются ради пиара, чтобы рассказывать о своем героизме и сняться в очередном сериале. Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети", - сказал Константинов.
По его словам, если бы Джоли посетила Донбасс, то это вызвало бы у многих уважение.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.