Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке - РИА Новости, 07.11.2025
08:51 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/krym-2053344340.html
Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке
Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке - РИА Новости, 07.11.2025
Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли проявить реальное милосердие и посетить... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:51:00+03:00
2025-11-07T08:51:00+03:00
в мире
херсонская область
россия
херсон
владимир константинов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
херсон
Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке

Константинов призвал Джоли посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли проявить реальное милосердие и посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке, возведенный в память о погибших детях от вооруженной агрессии Украины.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Стало известно, кто профинансировал поездку Джоли на Украину
6 ноября, 16:48
"Подобные поездки делаются ради пиара, чтобы рассказывать о своем героизме и сняться в очередном сериале. Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети", - сказал Константинов.
По его словам, если бы Джоли посетила Донбасс, то это вызвало бы у многих уважение.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
Вчера, 01:49
 
В миреХерсонская областьРоссияХерсонВладимир КонстантиновВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
