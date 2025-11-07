СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли проявить реальное милосердие и посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке, возведенный в память о погибших детях от вооруженной агрессии Украины.

По его словам, если бы Джоли посетила Донбасс, то это вызвало бы у многих уважение.