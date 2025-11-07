В Удмуртии главу района арестовали по обвинению в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Глава Завьяловского района Удмуртии арестован по делу о получении взятки в крупном размере от предпринимателя за покровительство в бизнесе, сообщило следственное управление СК РФ по республике.
По версии следствия, глава района получил от руководителя коммерческой организации взятку в виде оказания услуг имущественного характера в сумме более 500 тысяч рублей. Услуги были оказаны за заключение договоров в пользу предпринимателя и передачу в аренду земельных участков, находящихся в собственности Завьяловского района, а также за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности на территории района.
По факту получения взятки в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Главе района предъявлено обвинение, вину он не признал.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
