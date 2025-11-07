В Иркутске арестовали банду, подозреваемую в вымогательстве и похищении

По версии следствия, в 2024 году ангарчанин и его знакомые продали местному жителю автомобиль в рассрочку, чтобы использовать сделку как повод для вымогательства. Спустя время продавцы потребовали у покупателя деньги. Не получив желаемого, они забрали машину, похитили молодого человека и угрозами заставили заключить контракт для участия в СВО. В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел на банковские счета участников группы 700 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.