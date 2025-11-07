https://ria.ru/20251107/kriminal-2053451377.html
В Иркутске арестовали банду, подозреваемую в вымогательстве и похищении
В Иркутске арестовали банду, подозреваемую в вымогательстве и похищении - РИА Новости, 07.11.2025
В Иркутске арестовали банду, подозреваемую в вымогательстве и похищении
Семеро членов банды, заставившей покупателя машины подписать контракт с Минобороны и похитившей у него 700 тысяч рублей, арестованы в Иркутской области,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:30:00+03:00
2025-11-07T14:30:00+03:00
2025-11-07T14:44:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053224589.html
иркутская область
россия
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия, иркутск
Происшествия, Иркутская область, Россия, Иркутск
В Иркутске арестовали банду, подозреваемую в вымогательстве и похищении
В Иркутске арестовали семерых подозреваемых в вымогательстве и похищении
ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Семеро членов банды, заставившей покупателя машины подписать контракт с Минобороны и похитившей у него 700 тысяч рублей, арестованы в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, в 2024 году ангарчанин и его знакомые продали местному жителю автомобиль в рассрочку, чтобы использовать сделку как повод для вымогательства. Спустя время продавцы потребовали у покупателя деньги. Не получив желаемого, они забрали машину, похитили молодого человека и угрозами заставили заключить контракт для участия в СВО. В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел на банковские счета участников группы 700 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.
Преступная деятельность выявлена и пресечена при содействии сотрудников УФСБ России
по Иркутской области
. Дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Иркутской области по статьям о вымогательстве и похищение человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия
"В настоящее время семерым фигурантам в возрасте от 19 до 39 лет предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по местам жительства обвиняемых проведены обыски, изъято оружие и техника.